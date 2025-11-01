Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da üzerinde 110 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde üzerinde 110 sentetik ecza hapı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:11
        Samsun'da üzerinde 110 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde üzerinde 110 sentetik ecza hapı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen devriye görevi sırasında Eğercili Mahallesi'nde M.Ç'nin (39) hareketlerinden şüphelenildi.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu nitelikli 110 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

