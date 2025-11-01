Samsun'da üzerinde 110 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde üzerinde 110 sentetik ecza hapı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen devriye görevi sırasında Eğercili Mahallesi'nde M.Ç'nin (39) hareketlerinden şüphelenildi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu nitelikli 110 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
