        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        OMÜ öğrencilerinin 6 projesi ÜNİDES desteği almaya hak kazandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 6 projenin Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.

        Giriş: 01.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:31
        OMÜ öğrencilerinin 6 projesi ÜNİDES desteği almaya hak kazandı
        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES 5. dönem çağrısı sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

        Türkiye genelinden 3 bin 764 proje başvurusu yapılan ÜNİDES sonuçlara göre OMÜ öğrenci topluluklarınca hazırlanan 6 projenin destek almaya hak kazandığına işaret edilen açıklamada, elde edilen bu sonucun OMÜ'nün proje geliştirme kapasitesinin ve akademik üretkenliğinin giderek güçlendiğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazanan öğrenci topluluklarını tebrik etti.

        Üniversite öğrencilerinin ortaya koyduğu yenilikçi fikirler, üretken çalışmalar ve toplumsal yarar sağlamayı hedefleyen projelerden büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını vurgulayan Aydın, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak gençlerimizin girişimci ruhunu desteklemeye, onların vizyonlarını geliştirmeye ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, öğrencilerini yalnızca akademik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal katkı, yenilikçilik ve girişimcilik konularında da desteklemeye devam ederek Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerin yanında olmaya kararlılıkla devam ediyor. Bu süreçte emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı ve ilgili personelimizi içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        OMÜ'den destek almaya hak kazanan projeler, şu şekilde oluştu:

        "Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu'nun Sosyal Hizmette Dijital Empati Projesi, Proses Topluluğu'nun Samsun Model Fabrika Teknik Gezisi ve Yalın Üretim Eğitimi Projesi, Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu'nun Kampüslerden Filistin'e Dayanışma: Stant ve Duvar (Mural) Projesi, Genomü Topluluğu'nun Rotamız TÜBİTAK Projesi, Okul Öncesi Düşler Topluluğu'nun Geleceğin Öğretmenlerinin Çocuklarda İhmal ve İstismar Farkındalığını Artırma Paneli Projesi, Siyaset Bilimi Topluluğu'nun Kamu Kurumlarında Katılımcı Demokrasi ve Gençlik Diyaloğu: Bakanlık Ziyaretleriyle Uygulamalı Gözlem Projesi."

