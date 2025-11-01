Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da LÖSEV Turuncu Uçurtma Şenliği düzenledi

        Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Turuncu Uçurtma Şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:46
        Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Turuncu Uçurtma Şenliği yapıldı.

        Batı Park'ta düzenlenen etkinlikte LÖSEV gönüllüleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi öğrencileri, aileler ve çocuklar bir araya geldi.

        Katılımcılar, löseminin sembol rengi turuncu renkteki uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

        Şenlikte çocuklar, palyaço ve farklı etkinliklerle de eğlendi.

        LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine, sadece uçurtmaları değil, çocukların umutlarını da gökyüzüne bıraktıklarını, umut varsa iyileşmenin de olduğunu söyledi.

        Hafta boyunca Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle lösemiye dikkatin çekileceğini belirten Taşkınsu, "Haftayı gönüllülerimiz ve gençlerimizle kutluyoruz. LÖSEV'in rengi turuncu olduğu için farkındalık yaratmak adına hep birlikte turuncu yeleklerimiz ve uçurtmalarımızla bir araya geldik. Gönüllülerimiz, iyileşmiş gençlerimiz, ailelerimiz ve personelimizle diğer ekip arkadaşlarımızla hep birlikte buradayız. Herkesi LÖSEV'in farkındalık haftasında aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        LÖSEV gönüllülerinden Ayşe Şimşek, 3 yıl önce kanseri yendiğini dile getirerek "Ailelerimize moral ve motivasyon vereceğiz. Herkes yalnız olmadığını görecek. Bu süreç bana da diğer kardeşlerime umut olma fırsatı sağladı." dedi.

