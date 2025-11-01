Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TUSAŞ baş test pilotu Murat Özpala, OMÜ'de öğrencilerle buluştu

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) baş test pilotu olarak görev yapan Murat Özpala, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:52
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OMÜ Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Cross The Limits" etkinliği, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Özpala, burada havacılık sektöründeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, test pilotluğu süreci, uçuş güvenliği ve havacılıkta kariyer planlaması konularında bilgi verdi, tavsiyelerde bulundu.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, etkinliğin sınırları aşmanın, cesaretle ilerlemenin ve hayal gücünün gücüne inanmanın simgesi olduğunu dile getirerek, "GÖKBEY, HÜRKUŞ ve milli muharip uçak gibi projeler yalnızca mühendislik başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına, öz güvenine ve teknolojik egemenliğine atılmış stratejik adımlardır." dedi.

        Türk havacılığının öncülerinden Vecihi Hürkuş'u anan Kurnaz, "Kariyeri boyunca farklı tipte uçakları uçuran, kendi uçağını üreten büyük öncü Vecihi Hürkuş'u rahmet ve saygıyla anıyorum. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, onun adını ve vizyonunu yaşatmaktadır." diye konuştu.

        Kurnaz, Türk havacılığının gelişimine sunduğu katkı ve öğrencilere aktardığı bilgi dolayısıyla Özpala'ya teşekkür etti.

        Etkinlik sonunda Özpala'ya teşekkür plaketi verildi. Ayrıca kulüp danışmanı Prof. Dr. Sermin Elevli ve önceki dönem kulüp başkanı Eda Yılmaz'a da desteklerinden ötürü plaket sunuldu.

        Programa OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, rektör danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

