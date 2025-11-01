TUSAŞ baş test pilotu Murat Özpala, OMÜ'de öğrencilerle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) baş test pilotu olarak görev yapan Murat Özpala, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OMÜ Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Cross The Limits" etkinliği, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Özpala, burada havacılık sektöründeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, test pilotluğu süreci, uçuş güvenliği ve havacılıkta kariyer planlaması konularında bilgi verdi, tavsiyelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, etkinliğin sınırları aşmanın, cesaretle ilerlemenin ve hayal gücünün gücüne inanmanın simgesi olduğunu dile getirerek, "GÖKBEY, HÜRKUŞ ve milli muharip uçak gibi projeler yalnızca mühendislik başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına, öz güvenine ve teknolojik egemenliğine atılmış stratejik adımlardır." dedi.