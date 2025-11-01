Samsun'da 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ruhsatsız silah bulundurduğu, 3 kişinin ise sosyal medya hesaplarında silahla ateş etme görüntülerini paylaştığını belirleyince çalışma yürüttü.

