Samsun'da 5 ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ruhsatsız silah bulundurduğu, 3 kişinin ise sosyal medya hesaplarında silahla ateş etme görüntülerini paylaştığını belirleyince çalışma yürüttü.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
