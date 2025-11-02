Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Doğanın içine gizlenmiş Karakütük Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

        İLYAS GÜN - Samsun'un Bafra, Vezirköprü ve Havza ilçelerinin kesişme noktasında yer alan ve yeşillikler içinde gizlenen Karakütük Şelalesi, ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:37 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:37
        Doğanın içine gizlenmiş Karakütük Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
        Samsun'un Bafra, Vezirköprü ve Havza ilçelerinin kesişme noktasında yer alan ve yeşillikler içinde gizlenen Karakütük Şelalesi, ziyaretçilerini bekliyor.

        Samsun'da dağların zirvesinde doğan Geymene Deresi, Vezirköprü ve Havza'dan geçerek Bafra ilçesinde Kızılırmak ile birleşiyor.

        Yeşillikler içinden Kızılırmak Nehri'ne doğru akan Geymene Deresi, Karakütük Mahallesi'nin 2 kilometre doğusunda yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Karakütük Şelalesi'ni ve kanyonunu oluşturuyor.

        Şelalenin devamında bulunan 500 metrelik kanyon, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Doğal yapısını koruyan şelale, çevresindeki zengin bitki örtüsü ve havasıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

        Özellikle son dönemlerde doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken şelalenin Samsun'un turizm potansiyeline yeni bir değer katması bekleniyor.

        Mahalle sakinleri, bölgenin tanıtılmasıyla ekoturizmin canlanmasını ve bölgeye ulaşımın kolaylaştırılmasını bekliyor.

        - "Hem görsel zevki hem de el değmemiş doğası inanılmaz şekilde çekici oluyor"

        Bafra Ekstrem Doğa Sporları Kulübü Başkanı Volkan Karaman, AA muhabirine, Karakütük Şelalesi'nin kayaların arasında yer aldığını söyledi.

        Şelalenin yaklaşık 20 metre yükseklikten döküldüğüne dikkati çeken Karaman, "Şelaleye her hafta yürüyüş düzenliyoruz. Bölgeye gelen insanlar oldukça keyifli vakit geçiriyor. Hem görsel zevki hem de el değmemiş doğası inanılmaz şekilde çekici oluyor." dedi.

        Çok sayıda ziyaretçinin bölgeyi gezmek için talepte bulunduğunu ancak köyden Geymene Deresi'ne inen yolun oldukça bozuk olduğunu anlatan Karaman, "Oraya kadar insanlar yürümek zorunda kalıyor. Yürüyüşü seviyoruz ancak belli yaşını almış vatandaşlarımız bölgeye ulaşmakta zorluk çekiyor." ifadesini kullandı.

        Turizm çeşitliliği için bölgenin bulunmaz bir nimet olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

        "Karakütük Şelalesi sadece bunlardan bir tanesidir. Burayı ilginç kılan ise Vezirköprü, Havza ve Bafra ilçelerinin tam kesiştiği bölgede olmasıdır. Bölgenin tanıtımını yapmak için çalışıyoruz. Karakütük Şelalesi çok fazla bilinmiyor. Belki Bafra ilçesine uzak ama güzel olan her şey zorludur. Bazen yolu, bazen parkur zordur. Oraya giden herkes hayran kalıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

