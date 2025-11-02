Habertürk
        Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi

        Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, yiyecek arayışındaki sincaplar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:48
        Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi
        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, yiyecek arayışındaki sincaplar görüntülendi.

        İçinde piknik masaları, oyun parkı ve Geyikkoşan Baba Türbesi bulunan mesire alanı ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

        Yüksek ağaçlara sahip mesire alanı sincap varlığı ile dikkat çekiyor.

        Ağaçlar arasında hareket eden ve yiyecek arayan sincapların sevimli halleri ise sonbaharın renkleriyle bütünleşerek güzel manzaralar oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

