Samsun'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, İlkadım ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
