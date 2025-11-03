Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 4 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 03.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:58
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 4 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.Y. (22) ve F.D'nin (35) ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 bin 930 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

