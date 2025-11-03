Habertürk
        Samsun'da "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi

        Samsun'da "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesince, insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında gelişen sağlık tehditlerine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:54
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesince, insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında gelişen sağlık tehditlerine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi.

        OMÜ Atatürk Kongre ve Merkezi Mavi Salon'daki sempozyumda insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu ve halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için farklı bilim dallarının ve meslek gruplarının ortak çalışmasını öngören "tek sağlık" konusu üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

        Sempozyumda gıda güvenliği, zoonotik hastalıkların kontrolü, laboratuvar hizmetleri, tropikal hastalıklar, çevre sağlığı ve antimikrobiyal (mikropları engelleyen veya öldüren) direnç konuları ele alındı.

        Programda konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarının kuraklıktan eğitime, sağlıktan gıdaya geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.

        Sağlığı etkileyen etmenlerin arasında hava, su ve yenilen gıdalardan tüketilen hayvansal gıdalara birçok değişkenin yer aldığını dile getiren Kurnaz, şöyle devam etti:

        "Sürdürülebilirlik kavramı çok önemli ve kıymetli bizler için. Bu ifadenin altının doldurulabilmesi için eğitimde sürdürülebilirlik, tarımda sürdürülebilirlik, gıdada sürdürülebilirlik, hayvansal anlamda sürdürülebilirlik, yaban hayatında sürdürülebilirlik, bunlar açısından OMÜ farklı alanlarda üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmektedir ve bunun için gayret göstermektedir. Yaban Hayatı Enstitümüzle birlikte, Veterinerlik Fakültemizle birlikte, Ziraat Fakültemizle birlikte, Tıp Fakültemizle birlikte, aslında bütün paydaşlarla birlikte daha iyisini yapabilmek adına, topluma hizmet sunabilmek adına var gücümüzle çalıştığımızı ifade etmek istiyorum."

        - "Zoonotik hastalıklara önem veriyoruz"

        Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. Canan Hecer de "tek sağlığın" veteriner hekimliğin de içinde bulunduğu multidisipliner bir yaklaşım olduğunu söyledi.

        Tek sağlık konusuna son derece önem verdiklerini ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile de iki üniversite arasında bu konu üzerine yapılabilecek çalışmalar konusunda istişarede bulunduklarını dile getiren Hecer, şunları kaydetti:

        "Bundan sonra daha güzel işbirlikleriyle birlikte hem tek sağlık konusunda hem de iki üniversite arasındaki ortak işbirlikleriyle devam edeceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de hastalıkların neredeyse yüzde 61'i zoonoz (şap, hidatik, toksoplazmozis, teniyoz, brusellozis, şarbon gibi hayvan tabanlı) hastalıklardır. Bu hastalıklar, maalesef insanlar için de büyük tehlikedir. Bu yüzden veteriner hekimlere bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Bu, sadece veteriner hekimin hem kapsam alanı içerisinde hem de veteriner hekim sayısının sahada daha fazla olmasıyla aşılabilecek bir sorun. Bizlerin görevi sadece öğrenciyi yetiştirmek, doğru kanallarda yetiştirmektir ama çok büyük bir sorun olduğunu her zaman savunuyoruz. Bakın en basit bir kovid-19 vakasıyla bile nasıl kapandık. Evet, kovid-19 bugün viral bir hastalıktır. O bile veteriner hekimlerin desteği sayesinde bugün kontrol altına alınmış durumdadır. O yüzden zoonotik hastalıklara önem veriyoruz."

        Sempozyumda Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Kaya Sökülmez de sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

