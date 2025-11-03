Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Şirinköy Mahallesi'nde Z.S. (51), çeltik hasadı yapan A.Y. (51) ve kardeşi M.Y. (48) ile arazisini izinsiz kullanmaları nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Z.S, pompalı tüfekle ateş ettiği 2 kardeşi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Y, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Şüpheli Z.S, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.