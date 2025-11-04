Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da Yunt Dağı güz sarısına boyandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.11.2025 - 10:55
        Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan ve yaz aylarında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan Yunt Dağı'na sonbaharın gelişiyle sarı ve tonları hakim oldu.

        İl merkezine yaklaşık 91 kilometre mesafedeki Kapıkaya Mahallesi sınırlarında bulunan Yunt Dağı, dört mevsim çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        Yaz aylarında binlerce kişiyi buluşturan Kapıkaya Fest'e ve adrenalin dolu yamaç paraşütü etkinliklerine sahne olan dağda, mevsim değişimiyle birlikte manzarada belirgin bir dönüşüm yaşandı.

        Daha önce yeşilin tonlarına sahip coğrafya, sonbaharda yaprakların renk değiştirmesiyle güz sarısına boyandı.

        Dağın hakim noktalarından yapılan gözlemlerde, bölgenin önemli su kaynaklarını oluşturan Kızılırmak Nehri'nin, Altınkaya Barajı'ndan Derbent Barajı'na doğru uzanan kıvrımları eşsiz bir görünüm oluşturuyor.

        Sonbaharda ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunan Yunt Dağı ve çevresindeki doğal güzellikler, dronla da görüntülendi.

