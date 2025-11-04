Samsun'da bir kadını silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muradiye Terzi ile Murat Demir'in arasında daha önce "hakaret, mala zarar verme, tehdit, ısrarlı takip, şantaj" suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmişti.

Atakum ilçesinde 7 Şubat 2024 tarihinde, ikamet ettiği apartmanda Murat Demir'in silahlı saldırısına uğrayan Muradiye Terzi (31), ağır yaralı halde kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayatını kaybetmişti.

Sanığı olayda kullandığı ruhsatsız silahtan dolayı "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, maktule karşı işlediği "hakaret, mala zarar verme, tehdit, ısrarlı takip, şantaj" suçlarından da üst sınırdan cezalandırdı.

Murat Demir, hakkındaki suçlamaları reddederek, olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu belirtti.

