Samsun'da bir kadını silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir kadını silahla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir kadını silahla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, maktul Muradiye Terzi'yi öldüren tutuklu sanık Murat Demir ile taraf avukatları katıldı.
Murat Demir, hakkındaki suçlamaları reddederek, olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık Murat Demir'e "Tasarlayarak kasten öldürme" ile "Kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Sanığı olayda kullandığı ruhsatsız silahtan dolayı "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, maktule karşı işlediği "hakaret, mala zarar verme, tehdit, ısrarlı takip, şantaj" suçlarından da üst sınırdan cezalandırdı.
Atakum ilçesinde 7 Şubat 2024 tarihinde, ikamet ettiği apartmanda Murat Demir'in silahlı saldırısına uğrayan Muradiye Terzi (31), ağır yaralı halde kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayatını kaybetmişti.
Muradiye Terzi ile Murat Demir'in arasında daha önce "hakaret, mala zarar verme, tehdit, ısrarlı takip, şantaj" suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmişti.
