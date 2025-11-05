Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:24 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:24
        Samsun'da hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 ayrı dosya kapsamında ifadesi bulunan, ayrıca "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Yaren B'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

