Samsun'da hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 ayrı dosya kapsamında ifadesi bulunan, ayrıca "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Yaren B'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.