Samsun'da kaçak avlanan 2 ton 600 kilo midye ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kentte durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 2 ton 600 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.
Araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
