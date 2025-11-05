Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak avlanan 2 ton 600 kilo midye ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:01
        Samsun'da kaçak avlanan 2 ton 600 kilo midye ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram midye ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kentte durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 2 ton 600 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.

        Araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

