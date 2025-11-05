Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar güzelliklerine sincaplar eşlik ediyor

        VEYSEL ALTUN/SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda sonbaharın güzelliklerine yiyecek arayışındaki sincaplar eşlik ediyor.

        Giriş: 05.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:09
        Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar güzelliklerine sincaplar eşlik ediyor
        VEYSEL ALTUN/SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda sonbaharın güzelliklerine yiyecek arayışındaki sincaplar eşlik ediyor.

        Merkeze 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulunan mesire alanı, piknik masaları, oyun parkı ve Geyikkoşan Baba Türbesi ile ilçe sakinleri ve bölgeye gelenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Mesire alanına gelen vatandaşlar, burada güzel vakit geçirirken, ağaçlar arasında koşturan ve yiyecek arayan sincapları izleme fırsatı buluyor.

        Sincapların bu hareketliliği, sonbaharın zengin renkleriyle bütünleşerek ziyaretçilere hoşça vakit geçirme imkanı veriyor.

        Ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri fındık ve cevizlerle de sincapları besliyor.

        - Son dönemde daha fazla sincap görülmeye başlandı

        İstanbul'da yaşayan, ilçede bulunması dolayısıyla Geyikkoşan Mesire Alanı'nı ziyaret eden 73 yaşındaki Neriman Karaman, AA muhabirine, Alaçam'a geldikçe mesire alanında zaman geçirmekten çok hoşlandığını söyledi.

        Son zamanlarda sincapların daha fazla görünmeye başladığını dile getiren Karaman, "Hayvanları çok seviyorum. Daha önce tenha zamanlarda gelmedik hiç. Onun için fazla göremiyorduk." dedi.

        Yeşim Karaman ise sonbaharın tadını çıkarmak için İstanbul'dan memleketlerine geldiklerini belirterek, "Doğayla baş başayız ve sincaplar var. Çok güzel bir ortam, herkese tavsiye ederim. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Bu mevsimde daha da güzel. Yazın ayrı güzel, deniz mevsimi... Şu an ayrı güzel, yaprak dökümü..." ifadelerini kullandı.

        Önceleri mesire alanında kalabalıktan dolayı bu kadar sincap görmediklerini anlatan Karaman, ortam biraz daha sakin olunca sincapların ortaya çıktığını kaydetti.

