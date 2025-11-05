Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak

İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Malta'nın Hamrun Spartans takımını konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. kez sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarında üçüncü kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce 2 kez Intertoto Kupası'nda boy göstermişti.

Samsunspor, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.

- Konferans Ligi'nde dolu dizgin

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine, Hamrun Spartans müsabakasının kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

Sahaya galibiyet için çıkacaklarına işaret eden Çapa, "Çünkü galip geldiğimiz zaman ilk 8 değil ama ilk 24'ü garantilemiş olacağız. O bizim adımıza çok çok önemli. Rakip her ne kadar Malta takımı olarak gözükse de aldığı sonuçlar aslında çok şey gösteriyor. İki karşılaşmada da birer farkla yenildiler. Milli takımda oynayan 4 oyuncuları var. Teknik direktörleri İtalyan. Biraz daha defansif oynayıp geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un taraftarının önünde farklı bir oyun sergilediğine dikkati çeken Çapa, şunları kaydetti:

"Sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızın önünde her zaman olduğu gibi doğru atmosferde takımımız farklı bir kimliğe bürünüyor. Stadyumumuz tamamen dolu olursa bize artı güç katacaktır. Hep birlikte en azından ilk 24 için adım oluruz. Bu karşılaşmada galip geldikten sonra kalan 3 maçta alacağımız 4-5 puan da bizi ilk 8'e sokacaktır. Bundan dolayı bizim adımıza final niteliğinde bir karşılaşma olacak."