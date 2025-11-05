Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda kurulan makinede çeltiğin randımanı tespit ediliyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, kurulan makinede çeltiklerini pirince dönüştürüp randımanına baktırabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        05.11.2025 - 11:17
        Bafra Ovası'nda kurulan makinede çeltiğin randımanı tespit ediliyor
        Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, kurulan makinede çeltiklerini pirince dönüştürüp randımanına baktırabiliyor.

        Bafra Ziraat Odası Meclis Üyesi Burhan Yanık, AA muhabirine, kurdukları makinede üreticinin çeltiğini pirince dönüştürebildiğini ve randıranının tespit ettirilebildiğini söyledi.

        Çiftçilerin ürününü getirip işlem yaptırabildiğini belirten Yanık, "Buradaki amacımız, vatandaş malının ne olduğunu bilsin. İşlenen çeltikle kendi malını yiyebiliyor, yağsız, organik." ifadesini kullandı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise bu tür makinelerin Bafra Ovası'nda artırılması gerektiğini dile getirerek, "Bu tür çalışmalar çiftçimizi bilinçlendiriyor. Tüccarların randımanında şüpheye düşülürse burada randımanını baktırabilirler. Bazen randımanda hata olabilir. Fabrikalara götürülmeden önce bu makinede baktırılıp götürülürse hata olmayacaktır." dedi.

