Samsun'da "Hayat Devam Etsin-Organ Bağış Sempozyumu" düzenlendi

        Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) işbirliğiyle, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla "Hayat Devam Etsin-Organ Bağış Sempozyumu" düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:54
        Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) işbirliğiyle, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla "Hayat Devam Etsin-Organ Bağış Sempozyumu" düzenlendi.

        OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların son dönemlerde en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığına işaret etti.

        Organ yetmezliklerinin yalnızca bireylerin yaşam süresini ve kalitesini etkilemekle kalmadığını aynı zamanda ülke ekonomisinde ve iş gücünde ciddi kayıplara neden olduğunu söyleyen Kurnaz, şöyle konuştu:

        "Bu nedenle organ bağışı ve nakli, yalnızca tıbbi bir konu değil, toplumsal bir sorumluluktur. Ülkemizde organ nakli süreçlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi, hayati bir rol oynamaktadır. Bu sistem sayesinde sınırlı sayıdaki organ ve dokular, bilimsel kurallara ve etik ilkelere uygun biçimde, adaletli bir sistemle en uygun hastalara ulaştırılmaktadır. Ne yazık ki nakil bekleyen hasta sayımız göz önüne alındığında, hala ulaşmamız gereken uzun bir yol olduğu aşikardır."

        - "32 bin 982 yurttaşımız organ bağışı beklemektedir"

        Türkiye'de ekim ayı itibarıyla 1801 beyin ölümü tespit edildiğini, bunlardan 396'sının organ bağışına onay verildiğini aktaran Prof. Dr. Kurnaz, şöyle devam etti:

        "Halihazırda 25 bin 651 böbrek, 2 bin 504 karaciğer, 1540 kalp, 207 akciğer, 235 pankreas, 4 ince bağırsak ve 2 bin 795 kornea hastamız olmak üzere 32 bin 982 yurttaşımız bağış beklemektedir. Bu tablo, her birimizin sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu doğrultuda ülkemizde organ bağışı sayısını artırmak, halkımızda organ bağışı bilincini geliştirmek, organ yetmezliği nedeniyle yaşamının sonuna gelmiş hastalara umut ışığı olabilmek, onların yaşam sürelerini ve kalitesini artırmak amacıyla ilimizde ve üniversitemizde pek çok farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmektedir."

        Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ise her sağlıklı bireyin bir gün organ nakli bekleme sırasına girebileceğini belirtti.

        Organ nakli konusunun çok önemli olduğunu ve bunun için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Kazak, şunları kaydetti:

        "Sağlık Bakanlığının kurmuş olduğu çok güzel bir sistem var. Yani Türkiye'deki organ bağışı sistemi müdahale edilmeyen, güvenli, şeffaf ve açık bir sistem. Türkiye'de toplam 9 tane bölge var. Samsun da bunlardan bir tanesi. Samsun'a bağlı illerimiz Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop, Amasya, Tokat. Biz bu ekibimizle birlikte sahada bizim 1000'e yakın arkadaşımız var bu sistemin içinde.100'e yakın koordinatörümüz, ilçe sağlıklar, toplum sağlığı merkezleri bunlarla birlikte 1000'e yakın insanımız 7/24 çalışan insanlar bu insanlar."

        Programa, OMÜ Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, OMÜ Organ Nakli Koordinatörü hemşire Birgül Tan, akademisyenler, organ nakli olanlar, nakil sırası bekleyenler ve öğreniciler katıldı.

