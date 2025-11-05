Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlüt Güven öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk servisinde tedavi gören hastalar çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.Çocuklar balonlarla oynayıp müzik eşliğinde dans ederken, hastane personeli ve gönüllüler de etkinliğe katılarak çocuklara destek oldu.Kaymakam Özgür Kaya, çocuk servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve onlara hediyeler verdi.Kaya, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Kamil Dok’a da çocuk kütüphanesine katkıları için teşekkür etti.Etkinliğe Vezirköprü Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, hastane personeli ve aileler katıldı.