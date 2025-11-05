Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans, hazırlıklarını tamamladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Giacomo Modica yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
Basına açık bölümde ısınma koşusu yapan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
