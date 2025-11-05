Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:27 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:27
        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans, hazırlıklarını tamamladı.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Giacomo Modica yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

        Basına açık bölümde ısınma koşusu yapan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

