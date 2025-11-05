Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yakaladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde daha önce de kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli, enerji nakil kablosunu çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 23:47 Güncelleme: 05.11.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yakaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde daha önce de kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli, enerji nakil kablosunu çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Esençay Mahallesi’nde şüpheli G.K. (38), İlçe Jandarma Komutanlığı Kolay Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alındı.

        Ekipler, yaklaşık 250 metre uzunluğunda enerji nakil kablosunu çalıp hurdacılık yapan M.L'ye (58) satan G.K'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan G.K'nin aynı suçtan 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Salıpazarı'nda "Turuncu Gün Kampanyası" etkinliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda "Turuncu Gün Kampanyası" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan kişiye adli kontrol
        Samsun'da silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan kişiye adli kontrol
        Samsunspor-Hamrun Spartans maçına doğru
        Samsunspor-Hamrun Spartans maçına doğru
        Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral etkinliği
        Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral etkinliği