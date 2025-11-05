Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yakaladı

Alınan bilgiye göre, Esençay Mahallesi’nde şüpheli G.K. (38), İlçe Jandarma Komutanlığı Kolay Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde daha önce de kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli, enerji nakil kablosunu çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

