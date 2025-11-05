Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yakaladı
Samsun'un Bafra ilçesinde daha önce de kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli, enerji nakil kablosunu çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Esençay Mahallesi’nde şüpheli G.K. (38), İlçe Jandarma Komutanlığı Kolay Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alındı.
Ekipler, yaklaşık 250 metre uzunluğunda enerji nakil kablosunu çalıp hurdacılık yapan M.L'ye (58) satan G.K'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan G.K'nin aynı suçtan 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.
