Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde kapya biber hasadı sürüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, bu yıl Bafra Ovası'nda yaklaşık 32 bin dekar alanda kapya biber tarımı yapıldığını, ürünün mayıs ayı sonunda ekildiğini söyledi.

Kapya biber hasadının aralık ayı sonlarına kadar devam edeceğini dile getiren Tosuner, "Dönüm başına ortalama 4 ton verim sağlanıyor ancak bu rakamlar arazinin bakımına ve ürüne bağlı olarak değişiyor. Bu yıl kapya biber, üreticinin yüzünü güldürdü. Son hasatlarda kapya biberin kilogramı 15 liradan alıcı buluyor." dedi.

Bafra Ovası'ndan çıkan kapya biberin ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gittiğini anlatan Tosuner, "Gürcistan ve Azerbaycan'a da gidiyor. Bafra'da üretilen kapya biberde hasadın geç başlaması ve ürüne ara sıra hastalık vurması nedeniyle düşüşler yaşandı." ifadelerini kullandı.

Tosuner, girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığına işaret ederek, şunları kaydetti: