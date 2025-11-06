Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde kapya biber hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde kapya biber hasadı sürüyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, bu yıl Bafra Ovası'nda yaklaşık 32 bin dekar alanda kapya biber tarımı yapıldığını, ürünün mayıs ayı sonunda ekildiğini söyledi.

        Kapya biber hasadının aralık ayı sonlarına kadar devam edeceğini dile getiren Tosuner, "Dönüm başına ortalama 4 ton verim sağlanıyor ancak bu rakamlar arazinin bakımına ve ürüne bağlı olarak değişiyor. Bu yıl kapya biber, üreticinin yüzünü güldürdü. Son hasatlarda kapya biberin kilogramı 15 liradan alıcı buluyor." dedi.

        Bafra Ovası'ndan çıkan kapya biberin ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gittiğini anlatan Tosuner, "Gürcistan ve Azerbaycan'a da gidiyor. Bafra'da üretilen kapya biberde hasadın geç başlaması ve ürüne ara sıra hastalık vurması nedeniyle düşüşler yaşandı." ifadelerini kullandı.

        Tosuner, girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Son safhada en ağır yük, işçi sıkıntısı. 2026'nın işçi bakımından zor yıl olacağını tahmin ediyorum. İç piyasada işçi bulmak çok zor. Ovasıyla, kırsalıyla üretmekten hiçbir sıkıntımız yok. Şehirlerde yaşayan tüketicilere güzel ürün yetiştirmekten çok memnunuz. Önümüzdeki yılın kazançlı bir yıl olmasını diliyorum."

        Türbe Mahallesi'nde kapya biber tarımı yapan Orhan Özmen ise 10 dönüm araziye kapya biber ektiğine dikkati çekerek, kasım ayında hasadı tamamlamayı planladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

        Benzer Haberler

        Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yaka...
        Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yaka...
        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Salıpazarı'nda "Turuncu Gün Kampanyası" etkinliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda "Turuncu Gün Kampanyası" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan kişiye adli kontrol
        Samsun'da silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan kişiye adli kontrol
        Samsunspor-Hamrun Spartans maçına doğru
        Samsunspor-Hamrun Spartans maçına doğru