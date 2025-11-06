Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu

Hastanenin organ bağışı birimi koordinesinde açılan stantta hasta ve yakınlarına broşür dağıtılarak, organ bağışı süreci ve bağış yapmanın yasal çerçevesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

