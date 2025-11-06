Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu
Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.
Hastanenin organ bağışı birimi koordinesinde açılan stantta hasta ve yakınlarına broşür dağıtılarak, organ bağışı süreci ve bağış yapmanın yasal çerçevesi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Organ bağışı bilgilendirme standında hafta boyunca hastane girişinde bilgilendirme yapılacak.
