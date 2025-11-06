Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu

        Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:50 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Hastanenin organ bağışı birimi koordinesinde açılan stantta hasta ve yakınlarına broşür dağıtılarak, organ bağışı süreci ve bağış yapmanın yasal çerçevesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Organ bağışı bilgilendirme standında hafta boyunca hastane girişinde bilgilendirme yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!

        Benzer Haberler

        Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yan...
        Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yan...
        Samsun'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor
        Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor
        Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yaka...
        Samsun'da jandarma ikinci kez kablo hırsızlığı yapan şüpheliyi suçüstü yaka...
        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hamrun Spartans, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı