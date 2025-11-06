Samsun'da bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimi kapsamında bir kıraathanede arama yapıldı.
Kıraathanede üst araması yapılan B.A'nın üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
