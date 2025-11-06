GÜNCELLEME - Samsun'da taksinin önündeki kamyonete çarpmaktan son anda kurtulması kamerada

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir taksi sürücüsünün önünde seyreden kamyonete çarpmaktan yaptığı manevrayla son anda kurtulması, araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesindeki alışveriş merkezinden bir aileyi alan taksi sürücüsü Tolga Erbay, Çarşamba ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde seyir halindeyken bir kamyonetin sağ şeritten kavşağa girmek üzere aniden sol şeride geçmesi üzerine Erbay, ani refleksle manevra yapıp araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, taksinin araç kamerasıyla görüntülendi.

Erbay, gazetecilere, 26 yıldır taksicilik yaptığını söyledi.

Olay anında aracında 1'i çocuk 5 yolcu bulunduğunu belirten Erbay, "Büyük bir kazadan döndük. Sağ taraftan yolu ortalayıp üç şeritli ana yoldan sol tarafa kavşağa geçmek isteyen bir vatandaş. Kazayı ucuz atlattık. Ölümden döndük." dedi.

Kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırarak el frenini kontrollü şekilde çekip bıraktığını anlatan Erbay, "Böylece aracın savrulmasını, takla atmasını ve bariyere çarpmasını önledim. Kendi etrafında dönen araçtan yara almadan kurtulduk." ifadesini kullandı.

Kaza anında büyük korku yaşadığını vurgulayan Erbay, "Dikkatsizlik, gerçekten çok büyük bir hata. Orada belirli bir hızla gidiyorsun ve aniden karşına çıkıyor. O 30 saniye size 30 dakika, bir ömür gibi geliyor. Orada arabaya vurmuş olsam kesin öleceksin. O anda hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Panik yapmadım. Arabanın içindeki insanların bağırışları, çocuğun bağrışı. Şu anda çocuklar nefes alıyorsa, misafirleri sorunsuz şekilde götürdüysem mutluyum." diye konuştu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kamyonetin sürücüsü K.Ş'ye, "Sürücünün sola dönüş kurallarına riayet etmemesi" ile "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçlarından cezai işlem uyguladı, sürücü belgesinden de 40 ceza puanı düşüldü.