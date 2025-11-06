Samsun'da "Aile Şenliği" ve Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi

Samsun'da Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi Kadın Kolları, İlkadım ve Atakum ilçe müftülükleri işbirliğinde, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle "Aile Şenliği" ile Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

Batıpark Okçuluk Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Çakır, "Aile Şenliği ailenin ne olduğunun, aile için neler yapılabileceğinin göstergesidir. Aile ne kadar sağlam olursa bu millet, bu devlet o kadar sağlam olur. Peygamberimiz (sav), 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyurmaktadır. Sizler de bugün bu etkinliğe katılıp kermese destek sağlayarak zulmün karşısında olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş da etkinlikle mazlumun yanında olunduğunun, sahip çıkıldığının görüldüğünü ifade ederek, "Bu, bizim inancımızı ve kültürümüzü yansıtıyor. Bizler hem inanç hem de kültür olarak her zaman çocukların, kadınların, yetimlerin, ezilmişlerin ve mazlumların yanında yer alan bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.