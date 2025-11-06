Samsun'da ikinci kez kablo hırsızlığı yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Esençay Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kolay Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alınan ve suçüstü yakalanan G.K'nın (38) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bafra ilçesinde dün, kurumsal firmaya ait olduğu tespit edilen yaklaşık 250 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosunu çalıp, hurdacılık yapan M.L'ye (58) satan G.K. jandarma ekiplerince suçüstü yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelinin aynı suçtan 4 ay cezaevinde kaldığı belirlenmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.