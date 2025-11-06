Samsun'da "Milli Egemenliğin Doğuşu: Samsun'dan Cumhuriyete" paneli düzenlendi

Samsun'da, "Milli Egemenliğin Doğuşu: Samsun'dan Cumhuriyete" paneli gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde, Samsun Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen panelde, Türk devletlerinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde devam ettiğini söyledi.

Bilinen tarihte Türklerin çok nizamlı devletler kurduğunu belirten Topsakal, "Türklerin Altaylar'dan başladıkları yürüyüşü Avrupa Hunlarıyla sonlandırdıklarını biliyoruz. O topraklarda yüz binlerce insan yaşıyordu. Türkler milyonlarca insan değildi. Sadece ordularıyla bölgeye gittiler, kadınıyla, çocuğuyla. Fransa'ya kadar bölgeleri yönettiler. O halklar da bu yönetim altında bulundular." dedi.

Devlet yönetmeyi, idare etmeyi bilmenin seviye meselesi olduğunu aktaran Topsakal, "Herkes bilir ki yönetici insanlar, yönetenlerden farklıdır. Farklı bilgiye, farklı ilhama, farklı zevke ve estetiğe sahip insanlardır. Demek ki Türkler zamanından beri farklı estetiğe, zarafete, farklı hukuk bilgilerine sahip millettir. Hangi eseri okursanız okuyun fark etmez, bu bilgiyi, bu etkiyi görürsünüz." ifadelerini kullandı.

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan da Türk milliyetçiliğinin önemine değinerek, şunları kaydetti: "Türk milliyetçiliği fikri olmasaydı devletimizin adı Türkiye, hükümetimizin adı Türk hükümeti, silahlı kuvvetlerimizin adı Türk Silahlı Kuvvetleri olmazdı. Türk milliyetçiliği, Cumhuriyeti hayata geçiren fikir olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı ile ilgili çok şey söylenebilir. Türk tarihine, İslam tarihine, insanlık tarihine altın sayfalarla ifade edebileceğimiz çok büyük güzel katkılar yapmıştır." OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise dünya üzerinde medeniyet hamlesi gerçekleştirebilmiş devletlerin temel vasfının yönetilenler ile yönetenlerin arasındaki uyum olduğunu söyledi. Orhun Kitabeleri'nde idarecilerin erdemli ve cesur olmalarının yanında halklarıyla aralarına mesafe koymamalarının anlatıldığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Dünya 19. yüzyıldan itibaren hanedan odaklı yönetim tarzından halkın kendi elinde tuttuğu egemenliği seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim biçimlerine geçmeye başlamıştır. Böylelikle baştaki hükümdarın niteliğiyle şekillenen, talih ve tesadüfe bağlı idari tasarrufların yerini sisteme dayalı, kurallarla işleyen yönetim mekanizmaları almıştır. Cumhuriyet adı verilen bu yapıda, devlet aygıtına istikamet veren durağan, imtiyazlı sınıflar devreden çıkarılarak, kabiliyet odaklı toplumsal hareketlilik belirleyici hale gelmiştir."