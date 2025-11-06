Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da trafik kazasında ölen çocuğun ailesinin avukatından basın açıklaması

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'ın ailesinin avukatı Sultan Murat Şahsi, basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 19:10 Güncelleme: 06.11.2025 - 19:12
        Samsun'da trafik kazasında ölen çocuğun ailesinin avukatından basın açıklaması
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'ın ailesinin avukatı Sultan Murat Şahsi, basın açıklaması yaptı.

        Şahsi, Vezirköprü Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım ile ilgili davanın ilk duruşmasının görüldüğünü söyledi.

        Aile ve çocuğun haklarını savunmak için mahkeme salonuna geldiklerini anlatan Şahsi, "Lakin birçok talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Sanık ilk duruşmaya katılım sağlamadı. Sanığın kaçma, delil karartma şüphesi olduğunu belirtmemize, tutuklanması gerektiğini bildirmemize rağmen taleplerimiz yerinde görülmedi. Ankara Adli Tıptan ve Trafik İhtisas Dairesinden alınan raporlar arasındaki çelişkiye dikkat çektik. Kusur durumu hakkında hatalı vasıflanma yapıldığını belirttik. Yeniden bir rapor alınması gerektiğini de belirttik. Ancak bu talebimiz de kabul görmedi." dedi.

        Hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini anlatan Şahsi, "9 Aralık'ta ikinci duruşmamız yapılacak. Karşı tarafın katılmasını bekliyoruz. Dinlenmeyen taleplerimiz de var. Onların da dinlenmesini bekliyoruz. Dosyanın seyrinin daha farklı bir yönde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuğumuz için hak mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 27 Mayıs'ta E.A. yönetimindeki kamyonet, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'a çarpmış, ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

