Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Hamrun Spartans: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong, Garcia, Koffi, Smailagic
Gol: Dk. 18 Holse (Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 22 Mbong (Hamrun Spartans)
SAMSUN
