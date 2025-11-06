Samsunspor-Hamrun Spartans maçının ardından

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 23:31 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:31
        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.

        Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bilen, Samsunsporlu futbolcuları tebrik etti.

        Bilen, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi'nde gol yemeden, sahamızda oynadığımız iki maçta üçer gollü galibiyetle bu gün 9 puana ulaştık. Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada emeği geçen başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve 17 bine aşkın bu gün burada bizi destelemeye gelen vefakar Samsunspor'a gönül vermiş taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gün aldığımız galibiyetle play off'u garantilemiş olduk." diye konuştu.

        Samsunspor'un "biz bitti demeden bitmez" sloganıyla son maça kadar mücadele edeceğini söyleyen Bilen, "Şimdi önümüze yeni bir hedef koyduk. Play off'u garantilediğimize göre neden ilk 8 arasına girip rakibimizi beklemeyelim? Önümüzde pazar günü oynayacağımız ligde bir Eyüpspor maçımız var. İnşallah Eyüpspor maçında da taraftarlarımızın desteğiyle güzel bir galibiyet alıp milli araya moralle gireriz. Oyuncu kardeşlerimiz her türlü övgüyü takdiri hak ediyorlar. Onları yürekten alkışlıyorum emeklerine sağlık diyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

