19 Mayıs ilçesinde "Altındaneler Toprakla Buluşuyor Projesi" uygulanıyor

Proje, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen yerli buğday çeşidi "Altındane" ile yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Yenilikçi Yayım Projesi kapsamında hazırlanan proje, ilçedeki dört kırsal mahallede uygulamaya konuldu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Altındaneler Toprakla Buluşuyor Projesi" uygulanmaya başlandı.

