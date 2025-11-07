Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında denetimli serbestlikte iş birliği

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı planlı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Ayrıca yükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmalarını ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı geliştirme programlarının hazırlanması da amaçlanıyor.

Protokol kapsamında eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, ortak projeler ve AR-GE faaliyetleri, çocuklara, bağımlılıkla mücadeleye, personele ve koruma kurullarına yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler, kamu yararına çalışma alanlarında iş birliği yapılacak.