Samsun'un saklı güzelliği "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor

SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesinde doğanın içinde saklı "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkoçlu Mahallesi'nde orman içinde aynı yerde üç noktadan dökülen şelale görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Sonbahar renklerine bürünen bölge her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam ilçesinin deniz kenarında şirin bir ilçe olduğunu, orman varlığı ile de öne çıktığını belirtti.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Alaçam'ın çok sayıda güzelliği içinde barındırdığını ifade eden Özdemir, "Üç Parmak Şelalesi'nin de bunlardan biri olduğuna işaret etti.

Bölge sakininin sosyal medyada şelale görüntülerini paylaşmasının ardından çok sayıda kişi tarafından şelalenin ziyaret edilmek istendiğini anlatan Özdemir, şelalenin turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Özdemir, "Alaçam, Samsun'umuzun batısında, doğayla denizin buluştuğu ve yeşilin her tonunun bulunduğu bir ilçedir. Yukarıkoçlu mevkisinde bulunan Üç Parmak Şelalesi de bunların göstergesidir. Şöyle ki, doğal güzelliği ile bölgede emsali bulunmayan bir mevkidir. Bizler de ileriki yıllarda inşallah bölgeye daha rahat ulaşım sağlanması, daha konforlu ulaşım sağlanması adına çalışmalar yürütüyor olacağız. Bölgeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah gelecek yıllarda daha fazla turisti bu bölgede ağırlamak isteriz." diye konuştu. - "'Böyle bir güzelliği nasıl fark etmemişiz?' diyen çok oluyor" Şelaleyi sosyal medyada paylaşarak tanınmasını sağlayan Tayyip Kapusuz ise şelalenin ilçede çok bilinmediğini, böyle bir güzelliği herkesin görmesi için sosyal medyada paylaştığını belirtti. Paylaşımından sonra çok sayıda kişinin bölgeye gelmek istediğini dile getiren Kapusuz, şöyle devam etti: "22 yaşındayım. Burayı sosyal medyada 'Üç Parmak Şelalesi' olarak paylaşmıştım. Bu paylaşım keşfete düştü ve çok yere ulaştı. Buraya gelmek isteyenler oldu, ben de onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım.