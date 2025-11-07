Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un saklı güzelliği "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor

        SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesinde doğanın içinde saklı "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un saklı güzelliği "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesinde doğanın içinde saklı "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor.

        İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkoçlu Mahallesi'nde orman içinde aynı yerde üç noktadan dökülen şelale görüntüsüyle dikkati çekiyor.

        Sonbahar renklerine bürünen bölge her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam ilçesinin deniz kenarında şirin bir ilçe olduğunu, orman varlığı ile de öne çıktığını belirtti.

        Yeşil ve mavinin buluştuğu Alaçam'ın çok sayıda güzelliği içinde barındırdığını ifade eden Özdemir, "Üç Parmak Şelalesi'nin de bunlardan biri olduğuna işaret etti.

        Bölge sakininin sosyal medyada şelale görüntülerini paylaşmasının ardından çok sayıda kişi tarafından şelalenin ziyaret edilmek istendiğini anlatan Özdemir, şelalenin turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

        Özdemir, "Alaçam, Samsun'umuzun batısında, doğayla denizin buluştuğu ve yeşilin her tonunun bulunduğu bir ilçedir. Yukarıkoçlu mevkisinde bulunan Üç Parmak Şelalesi de bunların göstergesidir. Şöyle ki, doğal güzelliği ile bölgede emsali bulunmayan bir mevkidir. Bizler de ileriki yıllarda inşallah bölgeye daha rahat ulaşım sağlanması, daha konforlu ulaşım sağlanması adına çalışmalar yürütüyor olacağız. Bölgeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah gelecek yıllarda daha fazla turisti bu bölgede ağırlamak isteriz." diye konuştu.

        - "'Böyle bir güzelliği nasıl fark etmemişiz?' diyen çok oluyor"

        Şelaleyi sosyal medyada paylaşarak tanınmasını sağlayan Tayyip Kapusuz ise şelalenin ilçede çok bilinmediğini, böyle bir güzelliği herkesin görmesi için sosyal medyada paylaştığını belirtti.

        Paylaşımından sonra çok sayıda kişinin bölgeye gelmek istediğini dile getiren Kapusuz, şöyle devam etti:

        "22 yaşındayım. Burayı sosyal medyada 'Üç Parmak Şelalesi' olarak paylaşmıştım. Bu paylaşım keşfete düştü ve çok yere ulaştı. Buraya gelmek isteyenler oldu, ben de onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım.

        Ulaşımı isterseler traktörle sağlayabiliyorum ama bazıları yürümek istiyor. Yürüyüş şeklinde patika yoldan geliyoruz. Herkes şaşkınlıkla 'Burası neden bu zamana kadar keşfedilmedi?' diyor. Gerçekten çok şaşırıyorlar. 'Böyle bir güzelliği nasıl fark etmemişiz?' diyen çok oluyor."

        Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisinin yoğun olduğunu anlatan Kapusuz, "Yürüyüşçüler geliyor, gezmeyi sevenler geliyor, doğayı sevenler geliyor, fotoğrafçılar geliyor. O şekilde gelenler çok yani.

        'Böyle bir şelale var mıymış?' diyen bile oldu. Hatta 'Bu kadar güzel miymiş' diyerek fotoğraflarını, videolarını paylaştıktan sonra herkes şaşırdı." diye konuştu.

        Köy sakini Yaşar Dursun ise doğayla iç içe büyüdüklerini belirterek, "Yukarıkoçlu Mahallesi'nde oturmaktayım. Çocukluğumuz bu şelalede geçti. Bu doğayı herkesin gelip görmesini bekleriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında denetimli serbestl...
        Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında denetimli serbestl...
        Samsun'da fuhuş operasyonlarında yıl başından bu yana 8 işletme mühürlendi
        Samsun'da fuhuş operasyonlarında yıl başından bu yana 8 işletme mühürlendi
        Samsun'da çeltik hasadında sona gelindi
        Samsun'da çeltik hasadında sona gelindi
        19 Mayıs ilçesinde "Altındaneler Toprakla Buluşuyor Projesi" uygulanıyor
        19 Mayıs ilçesinde "Altındaneler Toprakla Buluşuyor Projesi" uygulanıyor
        Thomas Reis: Bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim
        Thomas Reis: Bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim
        Samsunspor-Hamrun Spartans maçının ardından
        Samsunspor-Hamrun Spartans maçının ardından