        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Fanatik nineler", taraftarı oldukları Samsunspor'un maçlarını kaçırmıyor

        İLYAS GÜN - Samsun'da 82 yaşındaki Nevin Demirbağ ve 71 yaşındaki Gülten Sofuoğlu Yanık, taraftarları oldukları Samsunspor'un iç saha maçlarını kaçırmıyor.

        Giriş: 07.11.2025 - 16:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:11
        "Fanatik nineler", taraftarı oldukları Samsunspor'un maçlarını kaçırmıyor
        İLYAS GÜN - Samsun'da 82 yaşındaki Nevin Demirbağ ve 71 yaşındaki Gülten Sofuoğlu Yanık, taraftarları oldukları Samsunspor'un iç saha maçlarını kaçırmıyor.

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Hamrun Spartans'ı ağırlayan Samsunspor'u tribünde destekleyen Nevin Demirbağ ve Gülten Sofuoğlu Yanık, futbola olan tutkularıyla dikkati çekiyor.

        Nevin Demirbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri maçları izlemeye stada gittiğini söyledi.

        Eskiden deplasmanlara da gittiğini anlatan Demirbağ, "Astım hastasıyım artık deplasmanlara gidemiyorum ama Samsunspor'un iç saha maçlarını asla kaçırmıyorum. Sürekli kale arkasında maçları takip ediyoruz. Karşılaşmaları izlerken çok heyecanlanıyorum." dedi.

        Eski Samsunsporlu futbolcu Osman Çelik'i çok sevdiğini dile getiren Demirbağ, son yıllarda bütün maçlara onun forması ile geldiğini belirtti.

        Bazen maçlara giderken kendisine, "Yaşın kaç, bu yaştan sonra ne işin var maçta?" denildiğini anlatan Demirbağ, "Ben de 'Sizi ilgilendirmez. Ben her zaman maçlara gideceğim.' diyorum. Samsunspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta tribünde bir taraftarın çarpması yüzünden yere düştüm, burnumu kırdım. Hastaneye gittim, tedavi yaptılar. Çok ağladım ama Samsunspor için her şeye değer. Hatta burnumdaki kırık iyileşmedi ama bu maça da geldim." ifadelerini kullandı.

        - Yanık: "Samsunspor'un peşindeyiz"

        Gülten Sofuoğlu Yanık ise 7 yaşından bu yana statlarda maç izlediğini söyledi.

        Annesinin eski 19 Mayıs Stadı'nda çalıştığına belirten Yanık, "Beni de Samsunspor'un tüm maçlarına götürüyordu. Çocukluktan itibaren Samsunspor'un iç saha maçlarının hiçbirini kaçırmadım. Hatta deplasmanlara bile gittim. Ne yağmur ne çamur ne de kar fark etmez, Samsunspor'un peşindeyiz. Bizim gibi kadınları da stadyuma gelmeleri konusunda davet ediyoruz. Çünkü sadece bir Samsunspor'umuz var." diye konuştu.

        Stadyumdaki diğer taraftarların kendilerini gördüğünde şaşırdığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

        "Polisler bile bize, 'Niye geliyorsunuz buraya?' dedi. Biz de 'Samsunspor bir sevdadır.' dedik. Torunlarım da var, Almanya'da yaşıyorlar, onları da maça getirdim. Asla ne eşim ne de çocuklarım bana, 'Niye stadyuma gidiyorsun?' der. Nevin abla da ben de stadyumdan geri gelmeyiz. Mahallemizdeki insanlara bile maçlara gelmelerini aşıladım. Onları da ara sıra maçlara getiriyorum."

