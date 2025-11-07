Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunlu balıkçı Samsunspor'un başarısını hamsiyi 25 liradan satarak kutladı

        Samsun'da balıkçılık yapan fanatik Samsunspor taraftarı 42 yaşındaki Habil Yurtseven, UEFA Konferans Ligi'nde takımının liderliğe yükselmesi dolayısıyla hamsiyi 25 liradan satışa sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:18
        Samsunlu balıkçı Samsunspor'un başarısını hamsiyi 25 liradan satarak kutladı
        Samsun'da balıkçılık yapan fanatik Samsunspor taraftarı 42 yaşındaki Habil Yurtseven, UEFA Konferans Ligi'nde takımının liderliğe yükselmesi dolayısıyla hamsiyi 25 liradan satışa sundu.

        Yurtseven, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başarısını, sattığı hamsinin fiyatını düşürerek kutladı.

        Samsun'da kilogramı 80 ila 100 lira arasında satılan hamsiyi 25 liradan satışa sunan Yurtseven'e vatandaşlar da oldukça ilgi gösterdi.

        Yurtseven, basın mensuplarına, Samsunspor'un başarısı ile gurur duyduklarını söyledi.

        Samsunspor'un kimsenin hayal edemeyeceği bir başarı yakaladığını vurgulayan Yurtseven, "Babamla birlikte Samsun'da balıkçılık yapıyorum. Böyle bir başarının ardından hamsi fiyatını 25 liraya düşürmeye karar verdik. Kısa sürede hamsiyi tükettik." dedi.

        Hamsi alan vatandaşlar ise Samsunspor'un başarısı dolayısıyla yapılan kampanyadan memnun olduklarını dile getirerek, takımlarının başarısının sürmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

