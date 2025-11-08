Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 100 tabanca fişeği ile şarjörlü yarı otomatik tüfek ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!

        Benzer Haberler

        517 yıllık Taşhan'da kadın eliyle sanat ve emek buluşuyor
        517 yıllık Taşhan'da kadın eliyle sanat ve emek buluşuyor
        OMÜ Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğundan tarih ve doğa yürüyüşü
        OMÜ Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğundan tarih ve doğa yürüyüşü
        Özel kolej öğrencileri hamburgerden zehirlendi
        Özel kolej öğrencileri hamburgerden zehirlendi
        5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        OMÜ'lü araştırmacılardan Türkiye endeksi: Şehirler artık üretkenlikleriyle...
        OMÜ'lü araştırmacılardan Türkiye endeksi: Şehirler artık üretkenlikleriyle...
        Lösemili çocuklar yararına etkinlik
        Lösemili çocuklar yararına etkinlik