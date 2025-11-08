Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 100 tabanca fişeği ile şarjörlü yarı otomatik tüfek ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

