        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4'ü aranan olmak üzere 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:13
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4'ü aranan olmak üzere 6 kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 351,7 gram sentetik uyuşturucu, 359 sentetik ecza hapı, 1,10 gram esrar, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 1'i basit yaralama, 2'si uyuşturucu kullanmak suçundan haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 3 firari hükümlü ile ifadeye yönelik aranan 1 kişi olmak üzere 6 kişi yakalandı.

