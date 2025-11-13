Habertürk
        Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Giriş: 13.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:51
        Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'un Havza ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Havza ilçesinde belirlenen adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

