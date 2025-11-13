Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'un Havza ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Havza ilçesinde belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.