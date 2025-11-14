TOKİ Vezirköprü'ye 650 konut yapacak

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ilçelerine 650 konut yapacağını bildirdi.

Vezirköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Murat Gül, TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen konut projeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, yapılan girişimler sonucunda ilçeye iki etap halinde konut yatırımı kazandırıldığını belirterek, "Birinci etapta 298 konut, 18 iş yeri, 1 cami, ikinci etapta ise 352 konut Vezirköprü'ye inşa edilecek. Bu projeler kapsamında daha önce kurası çekilen 200 sosyal konut, yeni başvurular arasından belirlenecek 98 konut ve 18 iş yeri hak sahiplerine tahsis edilecek. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız bu önemli projenin toplamında 650 konut, 18 iş yeri ve 1 camiyi Vezirköprü'ye kazandırdık. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.