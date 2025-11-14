Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TOKİ Vezirköprü'ye 650 konut yapacak

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ilçelerine 650 konut yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOKİ Vezirköprü'ye 650 konut yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ilçelerine 650 konut yapacağını bildirdi.

        Vezirköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Murat Gül, TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen konut projeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, yapılan girişimler sonucunda ilçeye iki etap halinde konut yatırımı kazandırıldığını belirterek, "Birinci etapta 298 konut, 18 iş yeri, 1 cami, ikinci etapta ise 352 konut Vezirköprü'ye inşa edilecek. Bu projeler kapsamında daha önce kurası çekilen 200 sosyal konut, yeni başvurular arasından belirlenecek 98 konut ve 18 iş yeri hak sahiplerine tahsis edilecek. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız bu önemli projenin toplamında 650 konut, 18 iş yeri ve 1 camiyi Vezirköprü'ye kazandırdık. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de 650 konut yapılacak
        Vezirköprü'de 650 konut yapılacak
        Samsun'da konut satışları bir yılda yüzde 6,6 arttı
        Samsun'da konut satışları bir yılda yüzde 6,6 arttı
        Canik Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce eğitimi
        Canik Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce eğitimi
        Samsun'da vatandaşlar sosyal konut dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Samsun'da vatandaşlar sosyal konut dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı