Bafra'da görme engelliler yararına düzenlenen kurs sona erdi

Ateş, ayrıca engelsiz yaşam ve dayanışma mesajı vererek, "Engelli olmak yaşamaya ve üretime asla engel değildir. Hayat paylaştıkça güzeldir." ifadelerini kullandı

Keyifli bir kurs geçirdiklerini anlatan Ateş, "Güzel anılar biriktirdik. Başarıyla tamamladığımız kursun ardından bugün bir araya geldik." dedi.

Güzel bir kurs geçirdiklerini anlatan Ergül, "Nice etkinliklerde hep beraber olmayı ümit ediyoruz." dedi.

Bafra Görme Engelliler Derneği tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Kursu sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.