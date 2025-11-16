Habertürk
        Samsun Haberleri

        Bafra'da görme engelliler yararına düzenlenen kurs sona erdi

        Bafra Görme Engelliler Derneği tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Kursu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:50
        
        Bafra Görme Engelliler Derneği tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Kursu sona erdi.

        Kursiyerlerin başarısını kutlamak amacıyla organize edilen kapanış programında konuşan Dernek Başkanı Ömer Ergül, kursiyerlere teşekkür etti.

        Güzel bir kurs geçirdiklerini anlatan Ergül, "Nice etkinliklerde hep beraber olmayı ümit ediyoruz." dedi.

        Kurs eğitmeni Gamze Ateş ise dernek faaliyetlerine desteğin önemini vurguladı.

        Keyifli bir kurs geçirdiklerini anlatan Ateş, "Güzel anılar biriktirdik. Başarıyla tamamladığımız kursun ardından bugün bir araya geldik." dedi.

        Ateş, ayrıca engelsiz yaşam ve dayanışma mesajı vererek, "Engelli olmak yaşamaya ve üretime asla engel değildir. Hayat paylaştıkça güzeldir." ifadelerini kullandı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

