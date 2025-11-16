Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi başlatıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı kışla mücadelesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:51 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:53
        Bafra'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi başlatıldı
        Samsun'un Bafra ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı kışla mücadelesi başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra Belediyesi iş birliğiyle başlatılan çalışmada, zararlının kışı geçirdiği alanlara odaklanıyor.

        Özellikle metruk binalar ve fındık yetiştiriciliğinin yoğun olduğu mahalleler, kışlak mücadelesinin ana hedefi olarak belirlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kışlama döneminde binaların içerisine veya kuytu köşelere giren zararlıların ilaçlama ile imha edilmesinin, gelecek sezon popülasyonunu önemli ölçüde azaltacağı belirtildi.

        Açıklamada, Bafra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin fındık üreticilerini ile muhtarları bilinçlendirme çalışmalarına da sürdüğü ifade edildi.

        Açıklamanın devamında zararlının yayılımını önlemek amacıyla vatandaşlardan metruk binalarda görülen popülasyonları ihbar etmeleri istendi.

