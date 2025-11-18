Habertürk
        Pinokyo'nun 142 yıllık macerası sahneye taşınmaya hazır

        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Carlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı "Pinokyo"nun oyununu minik seyircilerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:02
        Pinokyo'nun 142 yıllık macerası sahneye taşınmaya hazır
        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Carlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı "Pinokyo"nun oyununu minik seyircilerle buluşturacak.

        Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo", SAMDOB tarafından sahneye taşınıyor.

        Librettosu ve bestesi Bujor Hoinic'e ait eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Damla Oktay ile Çağıl Han Öztornacı üstleniyor. 45 dakikalık oyunda, bir anlatıcı, sanatçılar ve teknik ekip olmak üzere 34 kişi yer alıyor.

        Eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Berkay Bayrak, video projeksiyonu ise Akın Alp Yıldız imzasını taşıyor.

        Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde yarın saat 10.30'daki prömiyerinin ardından, 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da yeniden beğeniye sunulacak.

        - Eser yetişkinlere de hitap ediyor

        Damla Oktay, prova sonrası AA muhabirine, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin 142 yıl önce yazdığı "Pinokyo" eserinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Yaklaşık bir aydır eser için çalıştıklarını anlatan Oktay, "Teknik ekip, ışık, ses, kostüm, tasarım, hepsinin titiz çalışmalarıyla güzel bir tema oluşturabildik. Hikayenin evrensel temasından çok dışarı çıkmadan ama kendi hayal gücümüzle güzel bir şey sahnelemek istedik. Umarım herkes beğenir." dedi.

        "Pinokyo"nun yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu keyifli şekilde anlatan güzel bir eser olduğunun altını çizen Oktay, "Kişinin doğruluğu, cesareti ve kişisel gelişimini, içinden geleni ortaya koymasını bazı karakterlerle canlandırıyoruz. Hepimiz çok emek verdik, hepimiz çok özveri gösterdik, çok titizlikle çalıştık. Bu, bir çocuk oyunu ama tabii ki sadece çocuklara değil, büyüklere de hitap edecek. O yüzden sanatsever herkesi mutlaka Pinokyo'yu izlemeye bekliyorum." diye konuştu.

        "Marangoz Geppetto" rolünü üstlenen Vedat Kurtuluş Depe ise prova sürecinin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Bu hikaye 7'den 70'e birçok insanın bildiği bir hikaye. Oyunumuzda çok sesli müzik var. Bestecimiz de aynı zamanda orkestra şefi Bujor Hoinic. Diğer taraftan bale sanatçılarının danslarıyla süsledikleri bedensel anlatım, oyunumuzu bazı çocuk oyunlarından ayrıcalıklı kılıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Hem dans hem oyunculuk hem çok inanılmaz kostümler, dekorlar var"

        "Pinokyo" rolünü canlandıran Eda Naz Aldıkaçtı da ilk kez bir çocuk oyununda başrol olarak yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Eserin önemine işaret eden Aldıkaçtı, "Yalan söylemek insana dair bir şey olduğu için 200 sene sonra da belki Pinokyo'yu oynama fırsatı bulacağız. Doğru söylediğimizde karşılaşacağımız durumla, aslında yalan söyledikten sonra karşılaşacağımız durumun arasında çok ince bir fark var. Doğru söyledikten sonraki karşılaşacağımız senaryo her zaman daha iyi diyebilirim." diye konuştu.

        Oyunun kısa sürede çok şey anlattığını vurgulayan Aldıkaçtı, "Burada hem dans hem oyunculuk hem çok inanılmaz kostümler, dekorlar var. Bence herkes en az bir kere şans vermeli." dedi.

        Eserin konusu şöyle:

        "Marangoz Geppetto, Pinokyo adını verdiği tahta bir kukla yapar. Bir peri ona can verir ve iyi, cesur, dürüst olması halinde gerçek bir çocuğa dönüşeceğini söyler ancak Pinokyo yalan söyledikçe burnu uzar ve başına türlü maceralar gelir."

