Pinokyo'nun 142 yıllık macerası sahneye taşınmaya hazır

ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Carlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı "Pinokyo"nun oyununu minik seyircilerle buluşturacak.

Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo", SAMDOB tarafından sahneye taşınıyor.

Librettosu ve bestesi Bujor Hoinic'e ait eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Damla Oktay ile Çağıl Han Öztornacı üstleniyor. 45 dakikalık oyunda, bir anlatıcı, sanatçılar ve teknik ekip olmak üzere 34 kişi yer alıyor.

Eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Berkay Bayrak, video projeksiyonu ise Akın Alp Yıldız imzasını taşıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde yarın saat 10.30'daki prömiyerinin ardından, 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da yeniden beğeniye sunulacak.

- Eser yetişkinlere de hitap ediyor

Damla Oktay, prova sonrası AA muhabirine, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin 142 yıl önce yazdığı "Pinokyo" eserinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir aydır eser için çalıştıklarını anlatan Oktay, "Teknik ekip, ışık, ses, kostüm, tasarım, hepsinin titiz çalışmalarıyla güzel bir tema oluşturabildik. Hikayenin evrensel temasından çok dışarı çıkmadan ama kendi hayal gücümüzle güzel bir şey sahnelemek istedik. Umarım herkes beğenir." dedi.

"Pinokyo"nun yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu keyifli şekilde anlatan güzel bir eser olduğunun altını çizen Oktay, "Kişinin doğruluğu, cesareti ve kişisel gelişimini, içinden geleni ortaya koymasını bazı karakterlerle canlandırıyoruz. Hepimiz çok emek verdik, hepimiz çok özveri gösterdik, çok titizlikle çalıştık. Bu, bir çocuk oyunu ama tabii ki sadece çocuklara değil, büyüklere de hitap edecek. O yüzden sanatsever herkesi mutlaka Pinokyo'yu izlemeye bekliyorum." diye konuştu.

"Marangoz Geppetto" rolünü üstlenen Vedat Kurtuluş Depe ise prova sürecinin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Bu hikaye 7'den 70'e birçok insanın bildiği bir hikaye. Oyunumuzda çok sesli müzik var. Bestecimiz de aynı zamanda orkestra şefi Bujor Hoinic. Diğer taraftan bale sanatçılarının danslarıyla süsledikleri bedensel anlatım, oyunumuzu bazı çocuk oyunlarından ayrıcalıklı kılıyor." ifadelerini kullandı.