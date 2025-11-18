Havza'da fiyat etiketleri kontrol edildi
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde denetim yapıldı.
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde salı günleri kurulan sebze pazarında Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimlerde bulundu.
Denetimde, pazarcı esnafının kendilerine ayrılan alanın dışına taşmaması, geçiş yollarını kapatmaması ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygun şekilde hazırlaması ve ürünler üzerinde görünür şekilde olmasına dikkat edildi.
Fiyat ve etiket kontrollerinin yapıldığı denetimlerde, satışı yapılan her ürünün üzerinde fiyat etiketi bulundurulması yönünde esnafa uyarılarda bulunuldu.
