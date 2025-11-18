Bafra Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı

Bafra Belediyesinin birimler arası kaynaşmayı ve personel motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği "Birimler Arası Futbol Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Bafra Gençlik Merkezi tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya 6 takımda 90 kişi katılıyor.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sporun birleştirici gücünün önemini vurguladı.

Kılıç, "Sahada oluşan birliktelik, kardeşlik ve dayanışma ruhu, çalışma ortamımıza da güç ve enerji katıyor. Sporun birleştirici gücüyle hem motivasyonumuzu artırıyor hem de ekip ruhumuzu daha da pekiştiriyoruz. Turnuvaya katılan tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Centilmenlik, dostluk ve fairplay kazansın." ifadelerini kullandı.

Bafra Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası, 26 Kasım Çarşamba günü sona erecek.