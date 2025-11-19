Vezirköprü'de fidan dikim etkinliği düzenlendi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği himayesinde Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği (VİHDER) tarafından düzenlenen "Bir Fidan, Bir Umut" etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlik, Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Furkan Çetiner'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

VİHDER Başkanı Ahmet Korkmaz, açılış konuşmasında, etkinliğin yalnızca bir ağaç dikme programı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu program sadece bir ağaç dikim programı değil. Buradaki amaç Gazze'ye dikkat çekerek vatanımızı yeşillendirmek. Biraz sonra dikeceğimiz fidanlara Gazze'de ve Türkiye'de şehit olan askerlerimizin adlarını vereceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Belediyemize teşekkür ederiz."

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Vezirköprü olarak, VİHDER olarak çok güzel bir organizasyon düzenleniyor. Orman yangınlarına zaman zaman şahit oluyoruz. Bu kapsamda bu tür organizasyonlar daha da anlamlı oluyor. Bugün burada bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.