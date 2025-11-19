Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de fidan dikim etkinliği düzenlendi

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği himayesinde Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği (VİHDER) tarafından düzenlenen "Bir Fidan, Bir Umut" etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:56
        Vezirköprü'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği himayesinde Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği (VİHDER) tarafından düzenlenen "Bir Fidan, Bir Umut" etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Etkinlik, Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Furkan Çetiner'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        VİHDER Başkanı Ahmet Korkmaz, açılış konuşmasında, etkinliğin yalnızca bir ağaç dikme programı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

        "Bu program sadece bir ağaç dikim programı değil. Buradaki amaç Gazze'ye dikkat çekerek vatanımızı yeşillendirmek. Biraz sonra dikeceğimiz fidanlara Gazze'de ve Türkiye'de şehit olan askerlerimizin adlarını vereceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Belediyemize teşekkür ederiz."

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Vezirköprü olarak, VİHDER olarak çok güzel bir organizasyon düzenleniyor. Orman yangınlarına zaman zaman şahit oluyoruz. Bu kapsamda bu tür organizasyonlar daha da anlamlı oluyor. Bugün burada bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere ve katılımcılara hazırlanan fidanlar dağıtıldı ve etkinlik alanında dikimi gerçekleştirildi. Fidanlara can suyu verilerek program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

