Bafra'da dolandırıcılık soruşturmalarının daha etkin yürütülmesi için toplantı yapıldı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda güvenlik birimlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

​Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Bafra Emniyet Müdürlüğü ve Bafra Jandarma Komutanlığı görevlileri katıldı.

​Toplantıda, son dönemde artış gösteren ve bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına yönelik soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi ele alındı.

​Soruşturmalar sırasında mağdur vatandaşların haklarının korunması, şüphelilerin tespiti ve elde edilmesi ile suç delillerinin ivedilikle toplanması konularında atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantı sonucunda, bu konularda işleyişin hızlandırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı.

​Bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarının toplumsal hassasiyeti ve yarattığı etkiye dikkat çekilerek, genel işleyişin takibinin ve değerlendirilmesinin üç ayda bir yapılacak toplantılarla sürdürülmesine karar verildi.