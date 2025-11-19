Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok dualarla anıldı

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:19 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:19
        Samsun'da Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok dualarla anıldı
        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, dualarla anıldı.

        Şehidin Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba evi önünde, akşam namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Düzenlenen programda Şehit Altıok ile tüm şehit ve gazilerin ruhları için dua edildi.

        Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

        Etkinliğin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

