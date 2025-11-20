19 Mayıs ilçesinde 25 bin nergis soğanı dağıtıldı
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Mayıs ilçesinde nergis bahçeleri kuruluyor.
Proje kapsamında 5 çiftçiye toplam 25 bin adet nergis soğanı dağıtılarak kasım ayı içinde dikimler tamamlandı.
Yetkililer, nergis soğanlarının ilçede hem tarımsal çeşitliliği artıracağını hem de üreticilere yeni bir gelir kapısı açacağını belirtti.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, projenin bölge üreticisine destek olmayı ve nergis üretimini yaygınlaştırmayı amaçladığını vurguladı.
